SSHR posílá Ukrajině 127 tun potravin

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) posílá na Ukrajinu další humanitární pomoc, jde o 127 tun potravin ze skladů správy rezerv. SSHR zajistí dopravu na Ukrajinu vlastní technikou. Dnes to řekl předseda SSHR Pavel Švagr.

Celkem SSHR Ukrajině pomohla vybavením a potravinami v hodnotě 120 milionů korun.

Potraviny na Ukrajinu správa posílá po domluvě s ministerstvem zemědělství. Jde především o těstoviny, suché mléko nebo paštiky. Náklad tvoří 224 palet. Současná zásilka potravin není první pomocí Česka Ukrajině.

Už dříve se na Ukrajinu posílalo zhruba 950 palet nejrůznějšího zdravotnického materiálu. Šlo například o tisíce lůžek, pacientských monitorů nebo injekčních stříkaček v hodnotě 85 milionů korun. Šlo o největší jednorázovou pomoc v historii českých rezerv. Zásoby se posílají také do krajů v ČR, jde především o přikrývky, spací pytle, karimatky, plastové příbory, jednorázové nádobí nebo respirátory FFP2. Vybavení se používá například v ubytovacích v centrech pro uprchlíky.

Minulý týden poslala SSHR ve spolupráci s hasiči dva konvoje, jeden z nich na Ukrajinu, druhý do Moldavska. Na Ukrajinu šly zdravotnické ochranné pomůcky, například 960 000 obličejových masek, 17 000 ochranných obleků, skoro 100 000 respirátorů FFP2 a další položky, jako jsou ochranné rukavice. Zdravotnický materiál mířil také do Moldavska, a to například 1,2 milionu obličejových masek, 10 000 vyšetřovacích rukavic, ale také 18 000 ochranných obleků, 36 000 brýlí nebo návleky na obuv. (ČTK)