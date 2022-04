Lidé mohou žádat o příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Lidé, kteří u sebe zdarma ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny, mohou žádat o příspěvek 3000 korun na osobu za měsíc na pokrytí nákladů. Na domácnost stát poskytne maximálně 12 000 korun měsíčně a podporu bude vyplácet i zpětně za březen.

Podmínkou je, že uprchlíci bydlí u žadatele v měsíci nejméně 16 dní v kuse.

Příspěvek pro solidární domácnost zavádí nový zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků, který začal platit v březnu. Podle něj se nová dávka poskytne solidárním domácnostem, které utečence ubytovali bezplatně. Ubytovaní musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Výši podpory a dobu jejího vyplácení upravuje vláda v nařízení.

Podle podkladů k předpisu by se dávka ve výši 3000 korun se stropem 12 000 korun měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila.

O příspěvek může ubytovatel žádat po skončení daného měsíce také na krajských pobočkách úřadu práce. V žádosti je třeba uvést identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda dům či byt vlastní, nebo užívá podle smlouvy. Úřad peníze zašle na český bankovní účet, případně poštovní poukázkou. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů. (ČTK)