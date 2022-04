Belgická zpravodajská společnost RTBF zhruba dvě hodiny před koncem hlasování ve Francii informovala o průzkumu u volebních místností, podle kterého prezidenta Emmanuela Macrona i jeho největší soupeřku Marine Le Penovou volilo přibližně 24 procent hlasujících.

Dvojice by tak podle očekávání postoupila do druhého kola voleb konaného 24. dubna. Třetí skončil v průzkumu levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon s devatenácti procenty.

Pokud by první kolo voleb skončilo přibližně stejným výsledkem, znamenalo by to pokračování trendů z posledních dní, kdy Le Penová a Mélenchon v průzkumech stoupali, zatímco Macronova podpora slábla. Současná hlava státu si však i tento týden udržovala v odhadech mírný náskok.

RTBF o novém průzkumu, který byl údajně proveden během odpoledne, informovala okolo 18:00, přičemž poslední hlasovací místnosti se ve Francii uzavřou ve 20:00.

Francouzská média do té doby nemohou zveřejňovat výsledky odhadů na základě průzkumů mezi lidmi vycházejícími z volebních místností. Belgická nebo švýcarská frankofonní média, která nejsou vázána francouzským zákazem, mohou svoje čísla zveřejňovat dříve.

Web Politico ovšem upozorňuje, že takovéto „předběžné výsledky“ se v minulých letech ukázaly být poměrně odlišné od výsledků skutečných. (ČTK)