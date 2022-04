V ukrajinském městě Vorzel poblíž Kyjeva zničili útočníci teologický seminář. Ve městě Irpiň spálili stovky výtisků Bible. (Nexta)

In #Vorzel, the invaders crushed and robbed the theological seminary. In #Irpin they burned hundreds of copies of the Bible. pic.twitter.com/PJcDaxDRCP

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022