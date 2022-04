Sněmovní volby by nyní podle agentury Kantar CZ vyhrála koalice Spolu se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhé ANO by dostalo 29 procent a koalice PirSTAN 15,5 procentních bodů.

Pokud by do voleb nešly koalice, ale jednotlivé strany, vyhrálo by ANO s 27,5 procent hlasů, druhá ODS by získala 22,5 procent a třetí STAN deset procent. (ČTK)