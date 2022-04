Ministerstvo zdravotnictví chce do měsíce připravit novou vyhlášku, který by zjednodušila systém vstupních a výstupních a výstupních prohlídek u praktického lékaře. Změna by měla platit od září.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v České televizi řekl, že změna má minimalizovat administrativu, kterou jsou praktičtí lékaři zatíženi.

„Chtěl bych, aby například jedna z preventivních prohlídek byla prohlídka pro řidiče a nemuseli na ni chodit zvlášť,“ řekl ministr.