Saudská Arábie letos do Mekky pustí jen milion poutníků. Kromě omezeného počtu lidí budou platit i přísná proti-covidová pravidla. Všichni budou muset být očkováni proti nemoci a přijet mohou jen lidé mladší 65 let. Cestující z ciziny mají povinnost mít při vstupu do země negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin. (NYT)