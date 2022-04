Připravíme velkou novelu mediálních zákonů, řekl Deníku N ministr kultury Baxa

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) zatím nechce zvyšovat koncesionářské poplatky veřejnoprávním médiím. Uvedl to na kongresu občanských demokratů. Ještě v tomto volebním období chce připravit velkou novelu mediálních zákonů, řekl Deníku N.

Ministr kultury Martin Baxa. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Téma koncesionářských poplatků je postavené tak, že obě veřejnoprávní média, zejména Česká televize, hovoří o tom, že je zapotřebí to upravit,“ vysvětloval Baxa. Debatě o jejich zvýšení se sice podle svých slov nebrání, podle něj ale nyní není prostor, aby se okamžitě plošně tyto poplatky zvyšovaly.

„Chci zřídit speciální expertní skupinu, která bude připravovat velkou novelu mediálních zákonů, kde budou jak poslanci, tak i lidé z rozhlasu a televize. Budeme se bavit o tom, jaká jsou fakta pro to, aby se případně poplatky mohly zvednout,“ doplnil.

Ještě v tomto volebním období chce Baxa připravit i velkou novelu mediálních zákonů. Její součástí by mělo být zapojení Nejvyššího kontrolního úřadu do kontroly hospodaření veřejnoprávních médií a debata o poplatcích. „Třetí část této novely je to, čemu říkám technologické úpravy, protože oba ty zákony jsou už poměrně staré,“ popisuje ministr.

Baxův resort už připravil tzv. malou novelu, která upravuje volbu do rad České televize a Českého rozhlasu. Část radních by měl volit Senát.

„Každopádně je důležité nyní podporovat veřejnoprávní média, ta dnes hrají klíčovou roli v informování o Ukrajině, kde čelíme masivní dezinformační kampani, i proto jsem rychle připravil návrh novely mediálního zákona, který zapojuje do volby mediálních rad Senát a doufám, že bude pozice těch rad stabilnější,“ popisuje svůj záměr Baxa. Veřejnoprávní média by podle něj právě díky radám měla by být „odstíněna od politického vlivu, kterému čelila za vlády ANO“.

Vládní koalici se i přes většinu ve Sněmovně nepodařilo minulý týden prosadit volbu nových členů rady ČT.

„Když nedošlo k té první volbě, měl jsem za to, že za tím může být nezkušenost některých poslanců s touto volbou, v té druhé volbě nevím, každopádně to nebyla dobrá zpráva,“ komentuje neúspěch vládních poslanců Baxa.

Premiér Fiala podle něj také potvrdil, že vláda stále počátá se svým závazkem z vládního prohlášení.

„Podstatné je, co je ve vládním prohlášení, tedy to, že se budeme blížit k jednoprocentním výdajům na kulturu, pan premiér to nedávno potvrdil. Ale samozřejmě za té současné ekonomické situace je to plán ještě ambicióznější než byl v době, kdy vládní prohlášení vznikalo,“ popsal redakci Baxa, který byl na kongresu občanských demokratů potvrzen ve své funkci místopředsedy ODS.