Britský premiér Boris Johnson se v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Nečekanou cestou do ukrajinské metropole podle Downing Street vyjádřil solidaritu s tamním lidem. (BBC)

