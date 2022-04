„Udělejme všechno pro to, abychom se co nejdříve odstřihli od ruského plynu a ropy, abychom nefinancovali ruského diktátora,“ řekla na kongresu ODS předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Upozornila ale na to, že vláda musí hospodařit zodpovědně.