Vláda představí pětiletý projekt na řešení energetické bezpečnosti

Vláda chce v nejbližších týdnech představit komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti České republiky, řekl ve své kandidátské řeči na dnešním kongresu ODS premiér Petr Fiala.

Napravit má podle něj „léta neřešenou“ závislost na fosilních palivech z Ruska a v horizontu pěti let republiku úplně „vyvléci“ z ruské energetické smyčky.

„Součástí celoevropských bezpečnostních a ekonomických změn bude i nutnost zcela proměnit energetiku v ČR,“ řekl Fiala. Dlouhodobě opomíjenou závislost na palivech z Ruska označil za jedno z největších bezpečnostních rizik republiky. Kabinet má podle něj připravené plány pro případ, že by se zastavily dodávky plynu z Ruska. „Pokud to opravdu nastane, zvládneme to, i když to nebude jednoduché,“ dodal. (ČTK)