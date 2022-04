Čeští diplomaté se vrátí do Kyjeva, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Usilujeme o návrat (diplomatů) do Kyjeva, nyní na tom intenzivně pracujeme, doufáme, že se to brzy podaří,“ řekl. České velvyslanectví v Kyjevě bylo uzavřeno 24. února. (Novinky)