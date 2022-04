WHO se připravuje na případné chemické útoky na Ukrajině

Světová zdravotnická organizace se připravuje i na možné chemické útoky na Ukrajině, oznámil regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge. Organizace podle něj počítá se všemi scénáři.

„Vzhledem k nejistotám kolem současné situace není zaručeno, že se válka nezhorší,“ řekl Kluge v prohlášení adresovaném novinářům ze Lvova. „WHO počítá se všemi scénáři a připravuje se na různé možné situace, které by mohly postihnout lidi na Ukrajině – od pokračujícího léčení velkého množství obětí po chemické útoky,“ řekl Kluge, aniž uvedl podrobnosti.

Západní představitelé opakovaně vyjádřili obavy, že Rusko by mohlo na Ukrajině použít chemické a biologické zbraně. Ruské ministerstvo obrany naopak bez důkazů obvinilo Kyjev, že plánuje chemický útok proti vlastnímu obyvatelstvu, aby pak mohl z použití chemických zbraní vinit Moskvu.

Kluge dnes rovněž řekl, že WHO v součinnosti s EU zajišťuje posílání vybraných pacientů z Ukrajiny na léčení do Evropy. WHO už podle Klugeho Ukrajině dodala 185 tun zdravotnického materiálu a dalších 125 tun je na cestě.

WHO také eviduje od začátku ruské invaze 91 útoků na ukrajinskou zdravotnickou infrastrukturu s následkem smrti 73 lidí. (ČTK)