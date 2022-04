Ministerstvo kultury dostalo návrh na registraci církve Svaté korony

Ministerstvo kultury posuzuje návrh na registraci uskupení, které si dalo název Protestantská církev Svaté korony. Zakladatelem společenství je advokát Norbert Naxera, který dlouhodobě vystupuje jako odpůrce protipandemických opatření a očkování proti koronaviru.

Odbor MK, který se zabývá registrací církví a církevních společností v Česku, eviduje návrh od loňského 22. prosince.

„Správní řízení stále probíhá a rozhodnutí bude vydáno ve lhůtě, kterou stanoví správní řád,“ sdělila dnes na dotaz ČTK Iva Awwadová z tiskového odboru MK.

Naxera na svém blogu oslovuje své případné příznivce jako „odpůrce koronafašismu“. Uvádí, že až bude církev zaregistrována, budou se moci její členové při obraně svých práv odvolávat na víru.

„Proto vznikla Protestantská církev Svaté korony. Protestantská proto, že protestujeme proti novému náboženství Covidismu. Protestantská církev Svaté korony je církev svobodných lidí, kteří chtějí sami rozhodovat o svém zdraví a o jakémkoliv zásahu do svého těla, stejně tak jako o zdraví svých dětí. Církev je pojmenována po Svaté Koroně, patronce epidemií,“ uvádí se ve stanovách sdružení.

Protestantská církev Svaté korony se podle svého zakladatele staví proti veškerým náboženským proudům v křesťanském světě, „které namísto víry v jednoho Boha, Ježíše Krista, uctívají satanské náboženské rituály“. Tím podle něj jsou bezdůvodné zahalování tváře a přijímání vakcín do těla „namísto přijímání těla Páně“.

Obsáhlý text vysvětlující postoje, které vedly k nápadu na registraci církve, končí vypsáním 16 článků víry Protestantské církve Svaté korony. Stojí v nich mimo jiné to, že člen církve věří, že koronavirus (…) stejně jako očkování proti němu je dílem satanských globálních elit. Členové církve podle těchto tezí také věří, že koronavirus není nebezpečnější než jiné respirační viry a mělo by k němu být přistupováno stejně jako ke chřipce nebo že politikům prosazujícím epidemická opatření nejde o zdraví lidí, ale o prosazování globální agendy směřující k nastolení totalitní světovlády.

Členové církve také deklarují, že se více spoléhají na vlastní tělo a svůj imunitní systém než na léky a vakcíny a odmítají „víru v nadpřirozenou moc virů, bakterií či jakýchkoliv jiných nemocí“. „Člen církve nesmí být očkovaný proti koronaviru, stejně jako nesmí nechat očkovat své děti. Člen církve si odmítá zakrývat tvář na veřejnosti, ať už rouškou, respirátorem, šátkem, či čímkoliv jiným,“ stojí v tezích sdružení.

Protestantská církev Svaté korony je jednou ze dvou skupin, které aktuálně čekají na rozhodnutí MK. Podle zákona je dnes v Česku registrováno 44 církví, zatím posledními byly v lednu Křesťanská církev esejská a Slované – náboženská společnost. Ani ty registrované v poslední době, ani ty, které na uznání státem teprve čekají, ale již nemají a nebudou mít nárok na státní příspěvek na činnost ani na finanční část restitucí.

Vedle registrovaných církví a církevních společenství web MK uvádí také 20 církví, které úředníci odmítli registrovat. Patří k nim třeba Pivní církev, The Church of All Saints, Konopná církev nebo Cesta Guru Járy. (ČTK)