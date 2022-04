Tento měsíc mají být z USA do Česka převezeny ostatky generála Františka Moravce

Tento měsíc by měly být z USA do Česka převezeny ostatky brigádního generála Františka Moravce. Bude pochován podle svého přání v rodné Čáslavi. Symbolický akt má být součástí její dubnové cesty do USA.

Na dotaz ČTK to dnes uvedla ministryně obrany Jany Černochová (ODS).

Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně je považován za autora plánu na atentát na zastupujícího říšského kancléře Reinharda Heydricha. Po odchodu z komunistického Československa žil v USA.

Už dříve se Moravcova vnučka Aneta Moravec-Gard podle médií dohodla se zástupci Čáslavi, že bude pochován na městském hřbitově. Převoz ostatků zdržela epidemie koronaviru.

František Moravec se narodil v Čáslavi 23. července 1895. V první světové válce bojoval jako legionář. Poté byl přidělen k rozvědce, kterou nakonec i řídil. Po nacistické okupaci země odešel do Londýna, kde pracoval pro exilovou vládu Edvarda Beneše v čele zpravodajské služby. Plánoval a řídil výsadky parašutistů na okupovaném území, které vyústily v likvidaci Heydricha v roce 1942. Po komunistickém puči v roce 1948 Moravec opustil republiku a až do své smrti pracoval jako poradce na ministerstvu obrany USA. Zemřel v roce 1966 ve Washingtonu. (ČTK)