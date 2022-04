Republikáni v Oklahomě schválili takřka úplný zákaz potratů s trestem až 10 let

Republikány ovládaný parlament amerického státu Oklahoma v úterý dokončil schvalování návrhu zákona o takřka plošné kriminalizaci potratů. Opatření by zakazovalo provádět interrupce mimo případy, v nichž jde o záchranu života matky.

Za porušení zákazu by pak hrozila zdravotníkům pokuta 100 000 dolarů (přes dva miliony korun) a až deset let za mřížemi. Média poukazují na možné dopady na sousední Texas, kde loni zavedené omezení nutí ženy usilující o přerušení těhotenství cestovat do Oklahomy.

Oklahomský senát schválil návrh s označením S.B. 612 už loni, sněmovna tohoto státu, kterou rovněž ovládají republikáni, pak v úterý připojila svůj souhlas poměrem 70 hlasů ku 14. Pokud návrh podepíše republikánský guvernér Kevin Stitt, mohl by začít platit během léta, píše agentura Reuters. Stitt se loni nechal slyšet, že uzákoní jakékoli omezení práva na potrat.

Vývojem v Oklahomě pokračuje vlna opatření ve státech ovládaných republikány, která jde proti platnému výkladu americké ústavy. Podle precedenčního rozsudku nejvyššího soudu z roku 1973 státy nemohou zakazovat potraty prováděné před dosažením životaschopnosti plodu, tedy zhruba do 24. týdne těhotenství. Stát Mississippi se ovšem snaží oživit zákaz potratů od 15. týdne, zatímco Texas a nově také Idaho uzákonily kriminalizaci potratů zhruba od šestého týdne, přičemž se opírají o hůře napadnutelný mechanismus a delegují vymáhání zákazů na občany.

Restriktivní opatření se hromadí v době, kdy se blíží napjatě očekávaný verdikt nejvyššího soudu týkající se protipotratového zákona v Mississippi. V uplynulých letech podobné zákony s ohledem na výklad ústavy ztroskotávaly už u nižších soudních instancí, nyní se ale nejvyšší soud rozhodl otázku znovu otevřít poté, co v jeho devítimístném senátu přibyl šestý člen považovaný za konzervativního. Verdikt by mohl přijít na začátku léta, přičemž konzervativní většina má šanci oslabit nebo i zcela zvrátit skoro 50 let staré rozhodnutí ukotvující právo amerických žen na potrat.

To je přitom už nyní v mnoha částech USA spíše teoretické. „Zákaz potratů v Oklahomě by rozšířil výseč země, kde je jen slabý nebo žádný přístup k legálním interrupcím,“ uvádí Reuters.

Odkazuje tím i na situaci v Texasu, odkud těhotné ženy, které nechtějí přivést na svět potomka, v posledních měsících často mířily do Oklahomy. „Pokud umožníme, aby vstoupil v platnost, S.B. 612 by byl zničující jak pro Oklahomanky, tak pro Texasanky, které nadále vyhledávají péči v Oklahomě,“ uvedla v úterním prohlášení koalice sdružení hájících právo na potrat. „Skoro polovina pacientek, které poskytovatelé v Oklahomě v současnosti přijímají, jsou zdravotničtí uprchlíci z Texasu,“ cituje z vyjádření deník The New York Times (NYT).

Republikánský poslanec Jim Olsen naopak po schválení návrhu uvedl, že je „nadšený“, protože krok vytváří potenciál na záchranu „mnoha životů miminek“. NYT podotýká, že republikány ovládané státní parlamenty od Floridy po Idaho operují tak, jako by už nejvyšší soud precedenční verdikt z kauzy Roeová vs. Wade zneplatnil. (ČTK)