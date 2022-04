Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem řekl, že jsou státy Aliance i nadále jednotné. „Jsme připraveni na dlouhodobou podporu Ukrajiny,“ dodal Stoltenberg.

Spoke to PM Viktor Orbán of #Hungary. #NATO Allies are united in our condemnation of #Russia’s brutal war against an independent sovereign nation. We are prepared for the long haul, supporting #Ukraine, strengthening our sanctions & increasing our deterrence & defence.

