Právní úpravu odběru a uchovávání vzorků DNA nechal Ústavní soud beze změn

Právní úprava odběru a uchovávání vzorků DNA od podezřelých či vězňů zůstane beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o Policii ČR.

Konstatoval však to, že zákon ve své stručnosti není ideální, hrozí jeho nadužívání, a je proto potřeba aplikovat normu zdrženlivě. Politici by podle nálezu měli zvážit přijetí nového, specializovaného zákona, který v záležitostech DNA databáze zohlední mezinárodní závazky Česka, potřeby kriminalistů i práva jednotlivců.

Návrh na zrušení současné právní úpravy podával Městský soud v Praze. Šlo konkrétně o pasáže, které umožňují policii odebírat a uchovávat DNA lidí podezřelých nebo obviněných z úmyslného trestného činu, stejně jako vězňů nebo lidí v zabezpečovací detenci. Zákon podle soudce zpravodaje Jiřího Zemánka sice nemusí být ideální, to ale neznamená, že je protiústavní. Lze jej prý aplikovat v souladu s ústavními principy a dřívější judikaturou ÚS.

„Věříme v to, že i Policie ČR je schopná vyslechnout tento pokyn, který naše judikatura dlouhodobě dává,“ uvedl Zemánek. Zmínil například to, že vzorky by se měly uchovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, poté bez prodlení likvidovat. Excesy v jednotlivých případech lze napadnout žalobami.

Soud se návrhem zabýval od roku 2018. Šlo o nejdéle trvající řízení v agendě návrhů na zrušení zákonů nebo jejich částí. ÚS kvůli délce řízení letos dostal od neziskové organizace Iuridicum Remedium anticenu Velkého bratra. „Velmi dlouho jsme nebyli schopní se shodnout na společném stanovisku, nakonec byl výsledek těsný. Názory byly ve velmi širokém rozpětí,“ uvedl Zemánek.

Sporná část zákona se týká získávání různých osobních údajů, včetně třeba otisků prstů, pro účely budoucí identifikace. Městský soud navrhoval, aby ústavní soudci vyškrtli část věty umožňující „odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení“. (ČTK)