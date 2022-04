„Váš prezident je viněn z válečných zločinů. Nevěřím, že jedná vašim jménem,“ řekl britský premiér Boris Johnson ve videu rusky směrem k Rusům. „Zasloužíte si pravdu.“ Anglicky pak mluví o zvěrstvech páchaných ruskou armádou. (Úřad brit. vlády)

To the Russian people, look at what is being done in your name.

You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022