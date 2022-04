Čtyři dny před volbami se levicový Mélenchon dotahuje na Macrona a Le Penovou

Čtyři dny před francouzskými prezidentskými volbami se radikálně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon v předvolebních průzkumech dotahuje na vedoucí dvojici Emmanuela Macrona a Marine Le Penovou.

Lídr hnutí Nepodrobená Francie (LFI) v úterý večer vystoupil před svými stoupenci na setkání v Lille, v 11 dalších městech se na pódiu objevil ve formě hologramu. Mélenchon vyzval k mnohem ambicióznější klimatické politice, prezidenta Macrona obvinil z nečinnosti. Průběh setkání živě přenášela stanice BFM TV.

Mélenchon v rozhovoru pro Sud Radio uvedl, že je přesvědčený, že do druhého kola voleb spolu s Macronem projde právě on a nikoliv krajně pravicová europoslankyně Le Penová. „Myslím, že mám velmi vážnou šanci se tam dostat, a pan Macron by si měl položit otázku, zda si je opravdu jistý, že se tam dostane. Podívejte se na ty křivky,“ řekl Mélenchon s odkazem na Macronovy klesající preference.

Macron se dosud drží v čele sondáží, které mu pro první kolo přisuzují zhruba 28 procent. Jeho náskok na druhou Le Penovou se ale ztenčuje, v posledních dnech už jen na rozdíl statistické odchylky. Z úterního průzkumu BFM TV vyšla Le Penová s 23 procenty, Mélenchon s 15,5 procenty. Oba si proti předchozímu týdnu mírně polepšili.

Mélenchon zahájil kampaň v lednu, na jeho akce každý týden přišly tisíce lidí, konstatuje AFP. V úterý ve 12 městech Mélenchona podle BFM TV sledovalo celkem 20.000 lidí. V projevu v Lille levicový kandidát slíbil, že pokud projde do druhého kola, uspořádá v neděli 17. dubna setkání na stadionu Sebastiana Charlétyho v Paříži. Na stejné místo přišlo v roce 2007 před druhým kolem prezidentských voleb podpořit socialistku Ségolène Royalovou přes 55.000 lidí.

Jako prakticky jediný relevantní levicový kandidát má Mélenchon šanci přesvědčit levicově smýšlející voliče. Z levicového spektra kandiduje ještě socialistka Anne Hidalgová, která nemá aktuálně ani pět procent preferencí. Naopak k pravici se řadí většina z 12 kandidátů a ve svých projevech se snaží jeden od druhého co nejvýrazněji odlišit, mnohdy prostřednictvím agresivních výroků.

Většina kandidátů se shodne na kritice Emmanuela Macrona, že zůstává ve své roli prezidenta a neúčastní se předvolebních debat a v podstatě nevede žádnou kampaň. Pro jeho soupeře je tak obtížné si s ním vyměňovat názory před zraky diváků. Macron jako jediný odmítl účast ve velké televizní debatě na veřejnoprávní stanici France 2. Odůvodnil to přílišným pracovním vytížením.