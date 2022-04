Trumpova dcera vypovídala před komisí zkoumající 6. leden, uvedl její šéf

Dcera bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes několik hodin odpovídala na dotazy kongresmanů vyšetřujících loňský útok jeho stoupenců na Kapitol, sdělil médiím předseda vyšetřovací komise Bennie Thompson.

Ivanka Trumpová je cenným svědkem, neboť 6. ledna 2021 během násilností byla s tehdejší hlavou státu. Jaké informace poskytla, předseda Thompson ihned neprozradil.

V okamžiku, kdy mluvil s novináři, tedy kolem 15:00 washingtonského času (21:00 SELČ), virtuální slyšení ještě probíhalo. Demokratický kongresman řekl, že začalo v dopoledních hodinách. Přišlo necelý týden poté, co před komisí asi šest hodin vypovídal manžel exprezidentovy dcery Jared Kushner, který stejně jako Ivanka zastával za Trumpova prezidentství pozici poradce Bílého domu.

„Odpovídá na otázky. Tedy ne v nějakém širokém, upovídaném smyslu, ale odpovídá na otázky,“ citoval Thompsona zpravodajský web Axios. Kongresman novinářům řekl, že si nevybavuje moment, kdy by Trumpová využila svého práva nevypovídat.

Agentura AP podotkla, že vyšetřovací komise se snažila dohodnout setkání s exprezidentovou dcerou od druhé poloviny ledna. V dnešní zprávě vysvětluje, že Ivanka loni 6. ledna strávila velkou část dne po boku svého otce, který tehdy těsně před vypuknutím násilností burcoval voliče na mítinku nedaleko sídla Kongresu. „Na rozdíl od některých svědků, kteří předstoupili, má Ivanka Trumpová skutečné informace o tom, co se ten den stalo, a několik bývalých poradců řeklo, že sehrála klíčovou roli ve snaze dotlačit Trumpa, aby konečně něco řekl,“ napsala na twitteru reportérka listu The New York Times Maggie Habermanová, přičemž odkazovala na chvíle po vpádu do Kapitolu, kdy Trump začal své příznivce vyzývat ke klidu.

Desetičlenná zvláštní komise Sněmovny reprezentantů ve snaze objasnit události toho dne, jejich příčiny a především roli končícího prezidenta Trumpa vyslechla přes 800 svědků a shromáždila desetitisíce stránek záznamů. Trumpovi příznivci do sídla Kongresu vtrhli při projednávání výsledků prezidentských voleb, které poražený republikánský prezident odmítl uznat; pět lidí přišlo o život a desítky utrpěly zranění. Kongresmani se při tom nezabývají jen násilnostmi, ale také Trumpovou snahou zablokovat schválení výsledků voleb, která zahrnovala i nátlak na tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence v souvislosti s jeho pozicí osoby předsedající společné lednové schůzi obou komor Kongresu. (ČTK)