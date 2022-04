Majetek za téměř šest miliard franků už Švýcarsko ruským oligarchům zmrazilo, ve čtvrtek chystá další úder. Podle ukrajinské vlády Bern stále nedělá dost. Co jí vadí, co přesně už vláda zajistila a co si o tom myslí Švýcaři, popisuje z Ženevy Zuzana Hevler.