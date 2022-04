Evropa chce podle Paříže a Berlína pomoci Moldavsku snížit závislost na Rusku

Britský bezpečnostní analytik upozorňuje, že Putin musí na Ukrajině prohrát, aby nepokračoval v invazi do dalších zemí. „Jestli Putin z této války odejde v domnění, že skončila čímkoliv jiným než jeho výraznou prohrou, nebude nic, co by mu po čase zabránilo v příští invazi,“ řekl Keir Giles v rozhovoru s Deníkem N.