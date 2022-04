Zemřel kurátor a teoretik umění Jiří Ševčík

Ve věku 82 let zemřel Jiří Ševčík, významný teoretik, kurátor současného umění a také dlouholetý pedagog Akademie výtvarných umění v Praze. S manželkou Janou tvořili zejména v 80. a 90. letech minulého století klíčovou kurátorko-teoretickou dvojici.

Jiří Ševčík. Foto: R. Dětinský

Jiří Ševčík se narodil v roce 1940 v Pardubicích. Kromě teorie a kritiky umění se nejprve zabýval architekturou – v průběhu 60. let působil jako redaktor časopisu Architektura a následně, až do roku 1989, jako vědecký pracovník Fakulty architektury ČVUT. Z této doby jsou důležité kolektivní studie věnované severočeskému městu Most, zmínit je ale třeba i řadu překladů a samizdatů, díky nimž Jiří Ševčík českému publiku zprostředkoval řadu zásadních textů.

V 80. letech 20. století pak svůj zájem spolu s manželkou Janou rozšířili o další umělecké obory, především soudobou malbu. Stalo se tak i pod silným dojmem z návštěvy u sester Válových na Kladně. Do té doby neznámé malířky se díky manželům Ševčíkovým začaly dostávat do povědomí širší i odborné veřejnosti. Výstava, kterou sestrám Válovým v roce 1983 v Chebu připravili, zase manželům Ševčíkovým započala jejich kurátorskou dráhu. S mnoha umělci přitom – například s okruhem skupiny Tvrdohlavých – udržovali manželé Ševčíkovi intenzivní styky, čímž je v jejich, na svou dobu nekonvenční tvorbě podporovali. Od počátku 80. let publikovali manželé Ševčíkovi mnoho zásadních textů, které českému publiku představily termín postmoderny.

Třebaže se Jiří Ševčík v průběhu 80. let stále více klonil k teoretickému studiu malby, i nadále se zaměřoval na soudobou československou architekturu, které věnoval několik odborných, shrnujících textů (např. Aktuální tendence v české a slovenské architektuře 70.–80. let v roce 1985) i textů, v nichž řešil konkrétní architektonický problém, např. dostavbu Staroměstské radnice.

Manželé Ševčíkovi svými názory a pohledy zásadně ovlivňovali české kulturní prostředí. Po roce 1989 se stali ústřední kurátorskou a teoretickou dvojicí, která pomohla i internacionalizaci českého umění – v průběhu 90. let například uspořádali řadu výstav českých umělců v Německu nebo Francii (například Zweiter Ausgang / Second Exit, Cáchy, 1993) nebo Situation Prag – Dialog zweiter Generationen / Situace Praha – dialog dvou generací, Hamburg, 1994).

Pozice manželů Ševčíkových se v 90. letech na české scéně ještě více utvrdila i díky funkcím, které zastávali. Jiří Ševčík byl od roku 1990 hlavním kurátorem GHMP v Praze, od roku 1991 také intenzivně spolupracoval s první soukromou výstavní institucí, Galerií MXM, která se na krátký čas své existence stala centrem kulturního života v Praze. V průběhu 90. let uspořádali manželé Ševčíkovi řadu důležitých výstav aktuálního umění, na kterých pracovali jako kurátoři (mj. To, co zbývá, 1993; Zkušební provoz, 1995 nebo Snížený rozpočet, 1997).

Jiří Ševčík zemřel 2. dubna 2022.

(TZ AVU)