Spojené státy zabavily další jachtu patřící oligarchovi Viktoru Vekselbergovi z firmy Renova Group, který je propojený s Vladimirem Putinem. Jachta Tango má hodnotu 120 milionů dolarů, měří 78 metrů, nese vlajku Cookových ostrovů a nachází se u Mallorky. (NBC)

US seizes yacht owned by oligarch with close ties to Putin – ABC News via @ABC – https://t.co/72D2tSh1zj

It is Viktor Vekselberg's $120M TANGO (1010703) pic.twitter.com/WwEA0PMFGc

— Sam (@Samir_Madani) April 4, 2022