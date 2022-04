Bavorský premiér chce podle Bildu výměnu německé ministryně obrany

Bavorský premiér a šéf opoziční Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder chce, aby německý kancléř Olaf Scholz odvolal ministryni obrany Christine Lambrechtovou. Dnes to s odvoláním na informace z jednání CSU napsal portál deníku Bild.

Söder kritizuje odmítavý postoj Lambrechtové k žádosti Ukrajiny o dodávku bojových vozidel pěchoty. Výhrady proti ministryni mají i vládní Zelení, kterým se rovněž nelíbí to, jak Německo zbraně pro Ukrajinu připravuje.

„Je naprosto přetížená. Ztrapnila Německo před Ukrajinou a před našimi západními partnery,“ řekl podle Bildu Söder. Dodal, že sociální demokrat Scholz musí svou stranickou kolegyni ve vládě okamžitě nahradit někým jiným.

Novou vlnu kritiky vyvolal odmítavý postoj Lambrechtové k ukrajinské žádosti o stovku bojových vozidel pěchoty typu Marder ze 70. let. Tyto stroje se německá armáda rozhodla nahradit obrněnci Puma. List Die Welt napsal, že Lambrechtová možnost přenechání vozů Ukrajině odmítla s tím, že jsou tyto stroje nadále potřebné kvůli závazkům v rámci NATO. To ministerstvo obrany následně potvrdilo a uvedlo, že o uvolnění by musela rozhodnout Severoatlantická aliance.

Kriticky se dnes v televizi ZDF o ministryni obrany vyjádřil spolušéf Zelených Omid Nouripour, který poukázal na to, že požadované obrněnce jsou nyní odstavené. Řekl také, že je velmi neuspokojivé, když i několik týdnů po začátku invaze nejsou ukrajinské potřeby sjednoceny s německou nabídkou. „Musíme na tom společně lépe zapracovat,“ řekl.

V uplynulém týdnu naopak německá vláda schválila vývoz 56 obrněných vozidel typu PbV-501 z Česka na Ukrajinu. Tato bojová vozidla pěchoty totiž původně patřila armádě socialistické Německé demokratické republiky (NDR), proto musel Berlín s reexportem souhlasit. Prodej těchto obrněnců, které mají podpořit Ukrajinu při obraně proti ruské agresi, ještě před dvěma lety Berlín zamítl.

Lambrechtovou kritizuje také ukrajinský velvyslanec Andrij Melnyk. V rozhovoru s Bildem řekl, že Německo by mělo „přidat plyn v ochraně ukrajinských civilistů před ruskými válečnými zločinci“, protože země dosud za dodávkami zbraní ukrajinské armádě za ostatními zaostává.

Nespokojena s ministryní je podle průzkumu institutu Allensbach pro magazín Der Spiegel i německá veřejnost, záporně její práci hodnotí 55 procent respondentů.

Rozpaky vyvolalo také víkendové prohlášení Lambrechtové, která v reakci na možné ruské válečné zločiny řekla, že Evropská unie by měla jednat o ukončení nákupu ruského plynu. Německo přitom okamžité zastavení plynu odmítá. Německý ministr hospodářství Robert Habeck dnes řekl, že Německo každý den činí kroky, aby se embargu přiblížilo. Odpojení od ruského plynu ale bude časově náročné, Habeck v březnu zmínil polovinu roku 2024. (ČTK)