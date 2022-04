Vítězem letošního 64. ročníku hudebních cen Grammy je Jon Batiste. Proměnil pět nominací z jedenácti, a to včetně desky roku za album We Are. Čtyři ceny získala skupina Silk Sonic Bruno Marse a Andersona Paaka, Olivia Rodrigo a Foo Fighters dostaly tři. (Variety)