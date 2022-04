Spojené státy poslaly do Alžírska muže, který poslední skoro dvě desítky let strávil ve věznici na Guantánamu. Dnes to oznámilo americké ministerstvo obrany. Jde o Alžířana Súfíjána Barhúmího, jehož zadržování na vojenské základně podle amerických úřadů není nadále nutné.