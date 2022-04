Novináři moskevské pobočky BBC analyzovali ruské tvrzení, že na záběrech z Buči jedno z těl patřilo „herci, který pohnul rukou“. Nenašli pro něm důkaz. Zakladatel Bellingcatu Eliot Higgins napsal, že domnělý pohyb je ve skutečnosti kapičkou vody na předním skle auta, budící iluzi pohybu ruky.

This was already debunked as a water droplet on a windscreen causing the illusion of movement. Usual recycling of theories off the internet for Russian disinformation. https://t.co/rD0jhxOMAW

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 3, 2022