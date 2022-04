USA propustily z Guantánama muže z Alžírska, kterého zadržovaly 20 let

Spojené státy poslaly do Alžírska muže, který poslední skoro dvě desítky let strávil ve věznici na Guantánamu. Dnes to oznámilo americké ministerstvo obrany. Jde o Alžířana Súfíjána Barhúmího, jehož zadržování na vojenské základně podle amerických úřadů není nadále nutné.

Informovaly o tom zahraniční agentury.

Barhúmí byl na Guantánamo dovezen v roce 2002, kdy vláda tehdejšího prezidenta George W. Bushe kontroverzní věznici zřídila v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001. Zadržen byl v Pákistánu. Američtí vyšetřovatelé později dospěli k závěru, že tento muž byl napojen na různé extremistické skupiny, nebyl však členem teroristické organizace Al-Káida ani radikálního hnutí Tálibán.

Věznici na Guantánamu kritizují ochránci lidských práv kvůli tomu, že tam bylo zadržováno velké množství lidí, aniž by byli formálně obviněni nebo se s nimi konal soud. Nejvíce tam bylo 800 vězňů, v době vlády prezidenta Baracka Obamy v letech 2009 až 2017 se tento počet výrazně snížil. V současnosti je na základně zadržováno 37 vězňů.

Agentura DPA píše, že současný šéf Bílého domu, demokrat Joe Biden, si po svém nástupu do funkce jako cíl stanovil uzavření věznice, doposud v této věci ale nijak nepokročil. (ČTK)