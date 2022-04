Z oblastí bojů na Ukrajině se podařilo evakuovat přes 4200 lidí, uvedl Kyjev

Z oblastí bojů na Ukrajině se dnes podařilo evakuovat přes 4200 lidí, uvedla večer na Facebooku vicepremiérka Iryna Vereščuková. Asi tisíc z nich pochází z ruskými jednotkami obleženého Mariupolu, kde panuje katastrofální humanitární situace.

Vereščuková upřesnila, že z Mariupolu a Berďansku do Záporoží vlastními auty přijelo 1265 lidí, z nich asi 740 bylo z Mariupolu. Dalších více než 300 obyvatel tohoto strategicky položeného města odvezly autobusy z Rusy ovládaného Berďansku směrem na Záporoží. Do relativního bezpečí v Záporoží se dostalo také 2650 obyvatel různých měst ležících v Luhanské oblasti.

Do Mariupolu vyslal v pátek svůj tým Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC), který měl vést konvoj 54 autobusů a množství osobních aut. Nakonec se ale musel kvůli podmínkám v oblasti otočit, ještě než se do města u Azovského moře dostal. Ruské ministerstvo obrany dnes večer uvedlo, že vinu na tom, že se zástupci Červeného kříže v pátek ani dnes do Mariupolu nedostali, nese tato mezinárodní organizace.

V Mariupolu, který měl před válkou přes 400 000 obyvatel, je ve velmi složitých podmínkách stále kolem 160 000 lidí. Na 5000 obyvatel už podle zdejších úřadů přišlo o život. (ČTK)