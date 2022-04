Roman Abramovič: co je zač, jak blízko má k Vladimiru Putinovi, kde vzal tolik peněz, jak to, že se podílí na jednáních o příměří, a jak to, že se mu zatím vyhnuly sankce. Kde se vzal „pan Chelsea“, popisuje Anita Mejzrová.

Roman Abramovič, ještě na tribuně své FC Chelsea při zápase s Crystal Palace. Foto: John Sibley, Reuters