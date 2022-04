Evakuovat civilisty z Mariupolu dnes nebylo možné. Podle světových agentur to večer oznámil Mezinárodní výbor červeného kříže (ICRC), jehož tým se během dne pokoušel do obléhaného města dostat. Musel se však vrátit do Záporoží.

ICRC pokus o evakuaci obyvatel města odložil na sobotu, uvedla stanice BBC. Rusko i Ukrajina přitom podle dřívějšího vyjádření Mezinárodního výboru červeného kříže schválily evakuační plán pro těžce zkoušené přístavní město.

„Tým ICRC, jenž se skládá ze tří vozidel a devíti pracovníků, dnes do Mariupolu nedorazil, ani neusnadnil bezpečný průchod civilistů,“ uvedla organizace. Pracovníci organizace se museli vrátit do Záporoží, jelikož „opatření a podmínky znemožnily pokračovat“ ve snaze o evakuaci. Tu se znovu pokusí zprostředkovat v sobotu. „Pro úspěch operace je rozhodující, aby strany dodržovaly dohody a poskytly nezbytné podmínky a bezpečnostní záruky,“ dodal ICRC.

Dříve během dne Mezinárodní výbor červeného kříže oznámil, že tým organizace míří do obleženého města. Devítičlenná skupina měla za cíl vyvést z města kolonu asi 54 ukrajinských autobusů a řady soukromých vozidel, podotkla agentura Reuters. Humanitární pomoc však s sebou vzít nemohli, napsal Reuters s odvoláním na mluvčího ICRC Ewana Watsona. Britská BBC předtím uvedla, že konvoj s humanitární a zdravotnickou pomocí pro těžce zkoušené přístavní město obléhané ruskými jednotkami uvázl v Záporoží.

„Máme dnes povolení dát se do pohybu a jsme na cestě do Mariupolu,“ uvedl dopoledne Watson. Zároveň věřil, že se zástupcům organizace podaří dostat do města, v němž se v extrémně složitých podmínkách nachází kolem 160.000 ze zhruba 400.000 obyvatel, kteří zde žili před válkou. Do dnešní akce se měly zapojit desítky autobusů, odvézt tam humanitární pomoc však nebylo možné, Rusko totiž odmítlo dát potřebné bezpečnostní garance.

Podle zástupce mariupolského starosty Petra Andrjuščenka ruské jednotky od čtvrtka brání tomu, aby se do Mariupolu dostalo sebemenší množství humanitární pomoci. Město podle jeho slov bylo uzavřené pro kohokoliv, kdo by se do něho chtěl dostat. Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko dnes Rusko obvinil z toho, že porušuje své sliby, pokud jde o umožnění přísunu humanitární pomoci do Mariupolu, napsala agentura Reuters.

Evakuační autobusy se podle dřívějších informací ukrajinských zdrojů musely zastavit u Ruskem kontrolovaného Berďansku. Ruské síly dnes povolily odjet z Berďansku 42 autobusům s obyvateli Mariupolu, kterým se povedlo uprchnout z tohoto přístavu do Rusy okupovaného Berďansku po vlastní ose, napsala agentura AP.

Strategicky položený Mariupol na začátku tohoto měsíce obklíčily ruské jednotky, které jej od té doby těžce ostřelují. Velká část předchozích pokusů o evakuaci civilistů částečně nebo úplně selhala, z čehož se obě strany viní navzájem. Rusko popírá, že by cílilo na civilisty, čemuž ale protiřečí svědectví místních i novinářů. Podle místních úřadů během obléhání zemřelo ve městě na 5000 civilistů, včetně 210 dětí.

Podle zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Kyryla Tymošenka se během dneška podařilo z Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti evakuovat 6266 lidí, píše agentura Interfax-Ukrajina. Více než 3000 lidem se podle něj podařilo dostat z Mariupolu. (ČTK)