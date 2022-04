Ve věku 78 let zemřel jeden z nejuznávanějších módních fotografů současnosti, Francouz Patrick Demarchelier. Během života fotil nejslavnější osobnosti světa a jako první fotograf cizího původu se stal oficiálním fotografem britské královské rodiny. (Vogue)

RIP to fashion photographer Patrick Demarchelier

📷 | Madonna shot by the photographer in 1990 pic.twitter.com/XU1v3KucD3

— Madonna Daily (@madonnaxdaily) March 31, 2022