Policie v souvislosti s kauzou IT zakázek na ministerstvu zemědělství zadržela tři lidi. Kromě již zmíněného státního tajemníka Jana Sixty jde o šéfa IT odboru Olega Blaška. Deníku N to potvrdily tři zdroje obeznámené s případem. Identita třetího zadrženého zatím není známa.