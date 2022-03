Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se vypravila do Kyjeva. Informovala o tom na svém Twitteru.

On my way to Kyiv 🇺🇦

На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ

— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022