Lidé před Pražským hradem protestovali proti Zemanovi

Desítky lidí dnes dorazily před Pražský hrad protestovat proti milosti, kterou prezident Miloš Zeman udělil šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi. Zemana vyzývali k abdikaci, skandovali „okamžitě ven“ a provolávali hanbu jemu i kancléři Vratislavu Mynářovi.

Demonstranti zaplnili prostranství pod sochou Tomáše Garrigua Masaryka. Volali „mafie“, „ruskej šváb“ nebo „Miloše do koše“. Přinesli si také rudé trenýrky se symbolem srpu a kladiva nebo transparenty s nápisy jako „Nejde normálně žít, když na Hradě sedí zrádce!“ nebo „Zemane, jdi za ruskou vlajkovou lodí“.

Akci na Hradčanském náměstí uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři rozdali demonstrantům píšťalky a dav poté hlasitě vypískával Zemana i jeho spolupracovníky. Mluvčí spolku Hana Strašáková vyzvala na dálku vládu a zákonodárce, aby se snažili o nápravu hradních poměrů. „Bylo by hezké, kdyby politici své pohoršení přenesli ze sociálních sítí do reálného světa,“ podotkla. Jedním z řešení by podle ní mohlo být seškrtání rozpočtu prezidentské kanceláře.

Část demonstrantů v prasečích maskách poté přečetla úryvek z knihy Farma zvířat, v níž George Orwell napsal, že „všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější“. (ČTK)