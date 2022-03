„Za mě je to velmi nešťastné rozhodnutí a jsem přesvědčený, že se nebude líbit ani lidem,“ reagoval na Zemanův krok expremiér Babiš. „Prezident má sice na takové rozhodnutí právo, ale nevrhá to dobrý dojem na prezidentský úřad a podrývá to i důvěru ve spravedlnost,“ napsal.