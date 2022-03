Zástupkyně Pentagonu Celeste Wallanderová oznámila, že USA posílají Ukrajině 100 „sebevražedných“ dronů Switchblade. Bezpilotní prostředky, které vybuchují po navedení na cíl, přislíbily USA Ukrajině už dříve. (Hill)

Pentagon official says US sending Ukraine 100 switchblade drones https://t.co/cAny4dIHjn pic.twitter.com/2I41qnzxLT

— The Hill (@thehill) March 31, 2022