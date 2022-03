Studio N: Miloš Balák, který podle soudu ovlivňoval veřejné zakázky v Lánské oboře, nepůjde do vězení. Miloš Zeman mu udělil milost. Co to říká o jeho prezidentství a stavu české spravedlnosti? Hosty Filipa Titlbacha ve Studiu N jsou reportéři Lukáš Prchal a Jan Tvrdoň.