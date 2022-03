Biden si nechal dát druhou posilovací dávku proticovidové vakcíny

Americký prezident Joe Biden se dnes nechal očkovat již druhou posilovací dávkou vakcíny proti covidu-19, a to jen den poté, co to americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) umožnil pro všechny Američany starší 50 let.

Prezident rovněž oznámil spuštění vládního portálu covid.gov, na němž chce vláda nabídnout občanům všechny potřebné informace o boji s pandemií. Biden také znovu vyzval Kongres, aby poskytl více peněz na nákup vakcín a testování pro případ další vlny nákazy.

„Pokud nezvládneme zainvestovat, tak zůstaneme zranitelní, když udeří další vlna,“ řekl dnes Biden. „Musíme hned zajistit dodatečné zásoby (vakcín),“ dodal s varováním, že bez nových financí nebudou již na podzim očkovací látky k dispozici zdarma pro všechny Američany. Kongres podle něj musí ihned jednat. „Následky nečinnosti budou závažné,“ dodal prezident.

Finance na boj s pandemií měly být původně součástí federálního rozpočtu na letošní fiskální rok, panovaly ohledně nich však neshody mezi zákonodárci, a proto nakonec z konečného návrhu vypadly úplně. Demokraté nyní chtějí financování protipandemických opatření předložit samostatně.

Biden, kterému je 79 let, dostal dnes již čtvrtou dávku vakcíny, což v úterý umožnil FDA všem Američanům nad 50 let. Aplikovat se mohou přípravky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Několik řetězců lékáren, včetně těch obřích jako CVS a Walgreens, již oznámilo, že začne další posilovací dávky brzy nabízet. (ČTK)