Bennett vyzval Izraelce se zbrojním pasem, aby se vyzbrojili

Izraelský premiér Naftali Bennett vyzval Izraelce se zbrojním povolením, aby se vyzbrojili. Zároveň ohlásil další bezpečnostní opatření, která jsou podle něj nezbytná po třech útocích v Izraeli z uplynulého týdne. O život při nich přišlo 11 lidí.

Premiér řekl, že vznikne nová pohraniční policejní brigáda. Každý voják s alespoň základním bojovým výcvikem si má o víkendu odnášet zbraň domů.

Podle izraelských médií se od minulého úterý, kdy útočník zabil nožem a autem v Beerševě čtyři lidi, zvýšil počet žádostí o povolení nosit zbraň. Televize oznámila, že o zbrojní pas požádalo 966 lidí.

Vláda bude bez jakéhokoli omezení posílat posily k hranici s palestinským Západním břehem Jordánu. Armáda, policie a kontrarozvědka rozšíří aktivity svých tajných složek, aby předešly dalším atentátům. Podle izraelské televize existují hrozby pěti dalšími útoky.

Bennett nařídil bezpečnostním složkám, aby vyhledaly všechny, u nichž se v minulosti prokázaly kontakty na Islámský stát. Zatím bylo zadrženo a vyslechnuto 200 osob.

První útok spáchal izraelský beduín spojovaný s Islámským státem (IS). V neděli pak dva izraelští Arabové zabili dva lidi na autobusové stanici v Hadeře. I oni projevovali sympatie k této teroristické skupině.

Úřady rozhodly o zboření domu atentátníka, který toto úterý zabil na telavivském předměstí pět lidí. Byl ze Západního břehu Jordánu a dostal se do Izraele kradeným autem s vyměněnou poznávací značkou.

Policie požádala o povolení omezit počet muslimů, kteří se přijdou o nadcházejícím postním měsíci ramadánu modlit do mešit na jeruzalémské Chrámové hoře. V prvním ramadánovém týdnu by měli podle policie dostat povolení ze Západního břehu Jordánu jenom občané starší 60 let. Armáda by snížila věkovou hranici na 45 let a k tomu se kloní i Bennett. (ČTK)