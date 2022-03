Co do počtu ocenění je králem večera Duna se šesti vítězstvími. Tři Oscary má Coda, dva získal snímek Oči Tammy Fay. Po jedné sošce mají krom Síly psa West Side Story, Belfast, Král Richard: Zrození šampionek, Není čas zemřít, Encanto a Drive My Car.