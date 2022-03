Vláda do regionálního školství pošle 5,2 miliardy na začlenění nových ukrajinských žáků

Na Ukrajině by se dnes měly otevřít tři evakuační koridory, oznámila vicepremiérka Iryna Vereščuková. První by měl směřovat do Mariupolu a Berďansku, druhý do Melitopolu a třetí by se měl zaměřit na kolonu osobních aut, která uvázla mezi městy Energodar a Záporoží. (CNN)