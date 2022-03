Člen ukrajinské pobřežní stráže z Hadího ostrova Roman Hrybov se vrátil z ruského zajetí domů do Černihivské oblasti. Proslavil se výrokem „ruská válečná lodi, jděte do p***le“. Minulý týden byl součástí výměny válečných zajatců. (KyivPost/TI)

"An author of the legendary phrase about the "Russian warship", border guard Roman Hrybov came back from the capture to his native Chernihiv Region," a head of the Chernihiv region administration reported pic.twitter.com/ANjaJG9qdK

— KyivPost (@KyivPost) March 29, 2022