„Válka postupně přestane šokovat. Na podzim by mohla politice dominovat hospodářská krize. To by byla voda na mlýn pro populisty jako Donald Trump v USA, Marine Le Penová ve Francii nebo Matteo Salvini v Itálii – ti všichni byli v minulosti nepřehlédnutelnými Putinovými fanoušky,“ píše Gideon Rachman v komentáři pro Financial Times.