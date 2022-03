Už dva roky nesmí polský soudce Igor Tuleya do soudní síně. Kontroverzní Kárné kolegium ho zbavilo imunity a zakázalo mu soudit, protože je kritický vůči probíhajícím reformám polské justice. Za to, že nařídil veřejné slyšení, což mu umožňuje zákon, a pozval do soudní síně novináře, mu dokonce hrozí trestní stíhání.