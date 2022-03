Nejméně tři lidé zemřeli při včerejší hromadné nehodě v americké Pensylvánii, kdy se na dálnici I-81 srazilo šedesát aut. Příčinou byla namrzlá vozovka a silné sněžení. Nehoda původně začala srážkou dvou automobilů, na místě pak začalo hořet. (CBS)

This happened on Interstate 81 in Pennsylvania today pic.twitter.com/ONUUGOdtrH

— 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) March 28, 2022