„Vítám iniciativu Japonska, které si nárokuje na Rusku Kurilské ostrovy. Jsem z poloviny Japonec, nestydím se za to. Neexistuje jediný člověk s japonskou krví, který by byl zastáncem Ruska,“ řekl Tomio Okamura a odmítl, že by SPD byla proruská.

„Vít Rakušan lhal, prý je Putin můj kamarád. Já do Ruska nejezdím, Putina jsem v životě neviděl,“ řekl předseda SPD s tím, že ani nemazal své příspěvky týkající se ruského prezidenta na Facebooku. „Mám tam tři správce, kteří to redigují, mám tam citáty, třeba předsedkyně Evropské komise nebo Joe Bidena. Správce mého profilu tam dal i pozoruhodné citáty Putina, to ale vůbec neznamená, že jsem něčí obdivovatel, to je profil politický. (Správce) tak dával citáty k zamyšlení, ať pozitivní, či negativní.“

Okamura zároveň oznámil, že se mu podařilo získat dostatek podpisů ke svolání mimořádné schůze Sněmovny.

„Podařilo se nám ty podpisy společně s hnutím ANO sesbírat a budeme svolávat mimořádnou schůzi na téma politického podnikání hnutí STAN,“ uvedl v rozpravě k prodloužení nouzového stavu.