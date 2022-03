Premiér Petr Fiala nastoupil do sedmidenní izolace kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Předseda vlády se tak nezúčastní dnešního jednání Sněmovny. „K pracovnímu programu se chci vrátit co nejdříve to půjde, alespoň z domova,“ napsal Fiala na Twitteru.